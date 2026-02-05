"Прокидається із замерзлим хутром": білий тигр з Харківщини застряг під Києвом і не може переїхати до Британії

Врятований на Харківщині білий тигр Алекс досі не може виїхати за кордон Фото ілюстративне

Білий тигр на ім’я Алекс, врятований волонтерами у 2025 році на Харківщині, поки що не може вирушити до свого нового дому у Британії. Попри те, що всі необхідні документи вже оформлені, процес затримується через відсутність спеціальної переносної клітки для безпечного перевезення тварини.

Про Алекса пише ВВС.

Нині хижак перебуває у Центрі порятунку диких тварин у селі Чубинське поблизу Києва. У холодну пору року Алекс змушений жити у бетонному приміщенні зі соломою на підлозі, адже рятувальники не очікували, що підготовка до переїзду триватиме так довго.

За словами виконавчого директора парку дикої природи Лінкольншир Стівена Ніколса, українські волонтери працюють на межі можливостей в умовах війни та роблять усе, аби тварина не постраждала від морозів.

«Якби Алекс уже був у нас, він би жив у комфортних умовах, а не прокидався із замерзлим хутром. Ми повністю готові його прийняти — залишилося лише отримати розміри клітки, щоб підібрати транспорт і визначити дату виїзду», — зазначив Ніколс.

Планується, що тигра перевозитимуть з України через Польщу та країни Північної Європи, після чого з Дувра доставлять до Лінкольнширу. Очікується, що подорож може розпочатися вже протягом найближчих трьох тижнів.

У парку для Алекса заздалегідь підготували вольєр. Після прибуття він проходитиме адаптацію у три етапи: спочатку житиме у закритому приміщенні зі спальним місцем, ігровою та кімнатою для годування, потім зможе вийти у зовнішній вольєр, а згодом — приєднається до інших тигрів.

До порятунку тварина перебувала у критичному стані: була зневодненою, зараженою паразитами, виснаженою та мала проблеми з травною системою, печінкою і нирками. Британські ветеринари ще торік підтвердили, що Алекс достатньо здоровий для тривалої подорожі.

Разом із тигром до Британії готують переїзд і рисі Урси, а нещодавно до Центру порятунку також доставили лева Хана, якого утримували в нелюдських умовах на Дніпропетровщині.

