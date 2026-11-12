"Прокинувся, і в пабліках дивишся, як воно горить": "Самурай" — про роботу екіпажу Deep Strike ССО

"Самурай"

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Приємно починати ранок з новин про ураження ворожого НПЗ чи оборонного заводу, дивитися відео нафтопереробних установок у вогні та фото чорних плям на військових аеродромах. Цього року підрозділи Сил спеціальних операцій стали єдиними в Україні, дрони яких подолали Уральський хребет і уразили цілі за 3000 кілометрів. ССО мають досвід далекобійних ударів і тепер для їхнього масштабування формують нові екіпажі.

А ближче познайомитися з роботою екіпажу та завданнями, які він виконує, допоміг командир однієї з груп УБАК із позивним «Самурай».

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— Розкажи, хто входить до твоєї команди?

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— Окрім мене, в екіпажі ударного безпілотного авіаційного комплексу два пілоти, водій-електрик, водій-оператор та майстер. У підрозділі всі бійці взаємозамінні. Але є робота, за яку відповідає конкретна людина. Майстер — він і сапер, і інженер. Без його роботи не було б того вибуху, який потім усі бачать. Оператор працює з пультами і виводить борт на маршрут. Свою частину роботи виконують і пілоти — ведуть борт до місця призначення. Але вони перебувають окремо від нас.

— Екіпаж отримує завдання, конкретні цілі для ураження. Що далі?

— Виїжджаємо на позицію. Ми «ведемо» борт від отримання його зі складу і до вильоту. Борт треба зібрати, привезти, вибрати пускову позицію, розгорнути і запустити. Після цього згортаємося. Якщо екіпаж досвідчений, діє злагоджено, можемо розгорнутися і за 40 хвилин.

— Чим на позиції займається командир екіпажу?

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— Відповідальний за роботу групи. Але в нас немає такого, що «я — сержант, я– директор», а солдати мають бігати і все робити. Працюю нарівні з усіма. Водночас керую процесом і виконую свої обов’язки. Спілкування з пілотами та з командним центром відбуваються за певним алгоритмом, який зараз не можу озвучувати.

— Навіщо екіпажу два водії?

— За один виїзд можемо намотати не одну сотню кілометрів. Одному водієві фізично важко. Навіщо так навантажувати людину, якщо її можна підмінити? У більшості з нас є права, люди пройшли навчання, тож сідаємо за кермо по черзі. І посада водія не означає, що він тільки керує авто. Але він відповідає, щоб транспорт був готовий на 100%.

— Як погода впливає на запуск?

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— Є погодні умови, за яких запускати борт заборонено. Мають значення і швидкість вітру, і дощ, і вологість повітря. Багато чинників.

— Що робите, коли під час запусків бачите небезпеку від ворожих дронів?

— Залежить від ситуації. Маємо обладнання для моніторингу неба. У 99% випадків продовжуємо працювати. Але можемо розосередитися, якщо цього вимагає ситуація. Командир екіпажу оцінює загрозу і ухвалює рішення.

— У перерві між запусками проводите навчання всередині підрозділу?

— Залежить від завантаження, але заняття проводимо регулярно. Є бойова підготовка, медична, спеціальна. Досвіду для цього в нас вистачає. Екіпажі багато працюють, треба давати людям і час на відпочинок. Якщо проводимо заняття, то не для того, щоб задовбати солдата. Людині ці навички мають знадобитися під час виконання завдання. Водночас у нас багато людей із цивільного життя. Вони мають бути універсалами, знань лише свого напрямку для ССО замало.

— Що робите, якщо під час запуску виявили проблему з бортом?

— Проблему першим бачить той, хто працює з ним. Кожен екіпаж знає свій літальний апарат до дрібниць — де й куди руку просунути, щоб воно працювало. Якщо виявили щось позаштатне, через наше керівництво передаємо виробникам проблемні питання.

— Є традиція щось писати чи малювати на фюзеляжах бортів?

— Куди без цього? Можемо подякувати людям, які допомогли підрозділу. Волонтерам або організаціям. Пишеш на борту послання від людини або просто — від кого й кому. І запускаєш.

— Розкажи про свій шлях у війську.

— Маю 15 років вислуги, із них десять — безпосередньо в Силах спеціальних операцій. Я в ССО від самого заснування цього роду військ. Вісім років прослужив у бойовому підрозділі. Починав як розвідник-снайпер, а пішов вже головним сержантом роти. Згодом два роки був головним сержантом в центрі ССО, після чого вирішив спробувати себе на ударних безпілотниках, а саме — на «діпстрайках».

— Чим робота командира екіпажу БПАК відрізняється від твоєї роботи в групі спецпризначення?

— Це два різні напрямки. Там працював в безпосередньому контакті з ворогом, а в БПАК — виконав завдання, повернувся та ліг спати. Прокинувся — і вже в пабліках дивишся, як воно горить десь дуже далеко. Що спільного? Коли бойове завдання успішно виконане, емоції що там, що там — на максимумі.

— Рахували, скільки ворог втратив після ваших ударів?

— Цифри в грошах не назву. Для мене найбільше значення мав той борт, що полетів за 3000 кілометрів.

— А якби міг сам обрати ціль?

— Хочу, щоб до тих бункерів полетіло стільки бортів, скільки треба, щоб дістати їхнього «товариша». Думаю, це мрія кожного українця, кожного військового.

— Між екіпажами бувають неформальні змагання? Хто більше запустив, у кого кращий результат?

— Ні. От уяви, що в одного екіпажу борт із якихось причин не злетів, а в іншого бракує деталі. У такій ситуації ми одне одному допомагаємо. Ми всі одна велика група, немає такого, щоб ми змагалися в ефективності.

— Кого хотів би бачити у своєму екіпажі? Що скажеш людині, яка все життя працювала в цивільній професії і сумнівається, чи впорається?

— Найголовніше, з чим людина може до нас прийти — з бажанням працювати. Решті можна навчити. Візьмемо, приміром, продавця-консультанта із супермаркету. За певний час він може навчитися на майстра, пілота чи водія.

Переважна більшість військових у нашому підрозділі ще три-чотири роки тому були цивільними. А наразі вони вже на високому рівні роблять свою роботу. Про яку українці чи не кожного ранку дізнаються зі стрічки новин.

У команди нових підрозділів Deep Strike Сил спеціальних операцій шукають:

командирів екіпажів

операторів пускових платформ

пілотів

майстрів

водіїв-електриків

водіїв-операторів

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