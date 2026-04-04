Пролежав добу з переломами: на Рівненщині після доби пошуків знайшли хлопчика
10-річний хлопчик з села Пугач впав у глибокий карʼєр, звідки добувають камінь. На виступі у карʼєрі дитина пролежала майже добу.
У Рівненській області правоохоронці розшукали 10-річного хлопчика, який зник напередодні. Дитину виявили у важкодоступному виступі скелі — він впав у карʼєр з висоти.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.
Про зникнення хлопчика у селі Пугач на Сарненщині повідомила 2 квітня його тітка. Вона розповіла, що дитина поїхала кататися на велосипеді та не повернулася додому.
На пошуки дитини зібралося багато людей з Клесівської та сусідньої Сарнеської громади. У пошуках брали участь поліція, рятувальники ДСНС, нацгвардійці, лісники. Пошукові групи майже добу прочісували місцевість. У повітря підіймали дрони. Хлопчика шукали навіть вночі.
За даними поліції, хлопчик впав із висоти орієнтовно 5-го поверху. Він лежав на животі на виступі скелі, був притомним. Спустися сам він не міг.
У хлопчика, за даними поліції, переломи тазу, руки, плеча й ключиці, забої та гематоми.
Дитина зараз перебуває у лікарні у місті Сарни. Загрози життю немає, повідомляє поліція з посиланням на лікарів.
