3992
1 хв

Пролежав добу з переломами: на Рівненщині після доби пошуків знайшли хлопчика

10-річний хлопчик з села Пугач впав у глибокий карʼєр, звідки добувають камінь. На виступі у карʼєрі дитина пролежала майже добу.

Хлопчика шукали добу

У Рівненській області правоохоронці розшукали 10-річного хлопчика, який зник напередодні. Дитину виявили у важкодоступному виступі скелі — він впав у карʼєр з висоти.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.

Про зникнення хлопчика у селі Пугач на Сарненщині повідомила 2 квітня його тітка. Вона розповіла, що дитина поїхала кататися на велосипеді та не повернулася додому.

На пошуки дитини зібралося багато людей з Клесівської та сусідньої Сарнеської громади. У пошуках брали участь поліція, рятувальники ДСНС, нацгвардійці, лісники. Пошукові групи майже добу прочісували місцевість. У повітря підіймали дрони. Хлопчика шукали навіть вночі.

За даними поліції, хлопчик впав із висоти орієнтовно 5-го поверху. Він лежав на животі на виступі скелі, був притомним. Спустися сам він не міг.

Порятунок хлопчика

У хлопчика, за даними поліції, переломи тазу, руки, плеча й ключиці, забої та гематоми.

Дитина зараз перебуває у лікарні у місті Сарни. Загрози життю немає, повідомляє поліція з посиланням на лікарів.

Нагадаємо, у Кам’янському Дніпропетровської області поліція вже два дні розшукує 13-річного Мирослава Блажевича, який пішов з дому та не повернувся.

