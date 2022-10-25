"Пролог до повномасштабної війни": Зеленський висловився про анексію Криму

Президен Володимир Зеленський заявив, що анексія Криму 2014-го поклала початок повномасштабної війни Росії проти України.

Таку думку він висловив на саміті Кримської платформи.

За словами глави держави, війна, яку президент-диктатор Володимир Путін тоді розпочав, призвела до втрати миру в усьому світі. За вісім років путінської війни, наголосив Зеленський, не залишилося країни, яка б не відчула на собі її наслідки.

"До чого призвело російське поневолення Криму? Якщо поглянути із сьогоднішнього дня - це був пролог до повномасштабної війни, яка забирає життя тисяч і тисяч людей, це було народження антилюдської системи, яка катує та позбавляє свободи і травмує, не розбираючи віку, статі, релігійної чи етнічної приналежності - чоловіків, жінок, дітей", - наголосив Володимир Зеленський.

Президень зауважує, що захоплення українського Криму поклало початок найнебезпечнішої хаотизації міжнародних відносинах за життя кількох поколінь. "Все це приніс російський прапор у Крим. Із окупованого Криму поширюється далі у світ. Світ став значно жорстокішим", - додав він.

Нагадаємо, незалежна міжнародна комісія ООН займається розслідуваннями подій в Україні. Фахівцям вдалося знайти докази низки воєнних злочинів російської армії. Зокрема, катування, зґвалтування, страти. Висновки у ньому вони зробили з подій у Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях, які деокупували ЗСУ.

Читайте також: