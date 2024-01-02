Пролунали відбої повітряної тривоги, але у ПС ЗСУ нагадують про ворожі стратегічні бомбардувальники

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
Прозвучав відбій загрози ударних БпЛА типу "Shahed" по областях.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.
Нагадуємо, що у повітрі стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.
"У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні українських військових.
Нагадаємо, що у Києві пролунали вибухи: палає уламок БПЛА.
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