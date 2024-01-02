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Пролунали відбої повітряної тривоги, але у ПС ЗСУ нагадують про ворожі стратегічні бомбардувальники

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Час на прочитання
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Пролунали відбої повітряної тривоги, але у ПС ЗСУ нагадують про ворожі стратегічні бомбардувальники

В Україні пролунали відбої повітряної тривоги / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

Прозвучав відбій загрози ударних БпЛА типу "Shahed" по областях.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах. 

Нагадуємо, що у повітрі стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

"У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні українських військових. 

Нагадаємо, що у Києві пролунали вибухи: палає уламок БПЛА

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Дата публікації
Перегляди
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