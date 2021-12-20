Промчав на "червоне" і ледь не збив дівчину на "зебрі": у Харкові покарали водія-порушника (відео)

Патрульні побачили відео в Мережі і покарали порушника ПДР.

У Харкові водій легковика проігнорував ПДР і промчав, не гальмуючи на пішохідному переході, і ледь не збив дівчину, яка переходила дорогу на своє "зелене". Відео потрапило до Мережі, а за порушника взялися правоохоронці.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Харківської області.

"В Мережі з'явилось відео, на якому видно, як водій автомобіля Daewoo грубо порушує ПДР. Майже одразу патрульні розшукали правопорушника. На кермувальника інспектори склали адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора) КУпАП", - розповіли у пресслужбі поліції.

Інцидент стався на проспекті Науки у Харкові. Автомобіль, переїжджаючи перехрестя, на швидкості проїхав на "червоне" і ледь не зніс дівчину, яка переходила дорогу. Це зафіксувала камера реєстратора автомобіля, який пригальмував перед "зеброю".

Відео розмістили в одному з харківських пабліків.

Користувачі прокоментували побачене:

Знайти б і покарати.

Щоб переходити пішохідний перехід необхідно перехреститися, подивитися ліворуч, праворуч, вгору ... і бігти.

Відібрати права.

Це потрібно розцінювати як замах на життя людини і судити за ст. 115 ККУ.

Нагадаємо, що Харкові на лаві підсудних опинився 33-річний водій фури, який на нерегульованому пішоходному переході збив двох 12-річних хлопчиків, один із яких загинув.