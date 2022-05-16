Промивати не обов'язково: перелік круп, які можна відразу засипати до каструлі

Промивати не обов'язково: перелік круп, які можна відразу засипати до каструлі

Не всі крупи перед приготуванням промивають. Деякі можна відразу засипати до каструлі. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які крупи не промивають.

Крупи, які обов'язково промивають перед приготуванням

Якщо ви вирішили приготувати пшоно, рис, перловку, гречку, сочевицю, горох або нут, їх потрібно обов'язково промити водою перед тим, як засипати до каструлі. Зокрема, пшоно, перловку та рис миють до тих пір, поки вода не стане повністю прозорою.

Чому так важливо промивати ці крупи? Це потрібно не лише для того, щоб позбутися сміття і бруду, але й щоб повністю вимити залишки борошняного шару, який залишається на зернах. Саме він стає причиною того, що під час приготування каша злипається.

А ось рис, квасолю, горох, перловку спеціалісти рекомендують додатково замочувати на декілька годин.

Яка вода підійде для промивання

Перловку, гречку та пшеничну крупу радять промивати лише теплою водою. Так ви зможете позбутися неприємного запаху та гіркоти. А ось для промивання рису та пшона краще підходить холодна вода. Кулінари радять - щоб отримати найкращий результат рідину потрібно змінити до 8 разів.

Які крупи не промивають

Існує перелік круп, які не потрібно промивати перед приготуванням. Їх можна просто засипати до каструлі. До них входять: