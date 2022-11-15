Проморгав: під Бахмутом ЗСУ знищили ворожого "мисливця на дронів" за допомогою дрона (відео)

На одній з ділянок фронту на бійці 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького "вполювали" комплекс радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляють на сторінці бригади в Мережі.

"Бійці 30 ОМБр вполювали "мисливця на дронів". Росіяни полюбляють вихвалятися своїм начебто передовим комплексом радіоелектронної боротьби з безпілотниками – РЕБ "Сілок". То на словах. А на ділі – воїни 30 ОМБр вміло вразили цього "мисливця на дронів", причому знайшли його та скорегували вогонь за допомогою… дрона", - повідомили українські захисники.

Нагадаємо, що у Держприкордонслужбі України повідомили, що окупанти використали на Донбасі заборонену хімічну зброю. Вони скористалися аерозольними гранатами "К-51".

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