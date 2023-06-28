Промова президента Зеленського у Верховній Раді: головні тези виступу

Президент України Володимир Зеленський із нагоди Дня Конституції, який відзначається 28 червня, виступив із годинною промовою у Верховній Раді. Під час свого виступу він говорив про Українську доктрину, протистояння Росії та вступ України в НАТО та Євросоюз.

ТСН.ua зібрав головні тези із виступу.

Про Українську доктрину

Президент України Володимир Зеленський запропонував до національного обговорення основні орієнтири майбутньої Української доктрини.

"Як Конституція закладає основи, ми потребуємо Доктрини для нашої держави. Ясної, не розмитої, сміливої Доктрини. Для України, яка йде до перемоги. Та для України-переможниці. Ця Доктрина має відповідати на всі фундаментальні питання про Україну та наше майбутнє – і нам самим, і нашим сусідам, і кожному в світі", – сказав очільник держави.

За підсумками дискусій у Верховній Раді України, у громадах, у ЗМІ, на освітніх, громадських та бізнесових майданчиках України буде розроблено текст Української доктрини та затверджено на засіданні Ради національної безпеки та оборони України.

Президент запропонував до початку загальнонаціональної дискусії про Українську доктрину пʼять основних орієнтирів:

філософія нашої перемоги;

глобальність української безпеки;

політика героїв;

політика справедливості;

трансформація за 10 років (нова зовнішня політика, економіка, відносини між державою і суспільством, розвиток територій, освіта та наука, культура, рівень безпеки та свободи в Україні).

"Це – напрями, які можуть бути розкриті тими чи іншими конкретними пунктами, які нація визначить як важливі", – заначив Зеленський.

Про протистояння Росії

Україна ніколи не погодиться на заморожування конфлікту з Росією, а робитиме ставку на альянси та вестиме діалоги про повноправне членство в Євросоюзі та НАТО.

"Мир повинен бути чесним. Саме такий мир передбачає українська формула миру. Україна ніколи не погодиться на жоден із варіантів замороженого конфлікту. Жоден! Навпаки, Україна допоможе нашою формулою миру всім іншим народам світу, які прагнуть справжнього, справедливого миру", – виголосив у промові глава держави.

Зеленський наголосив, що українців не повинно хвилювати майбутнє Росії після її поразки у жорстокій війні проти України. Наша держава повинна подбати про власну безпеку.

За його словами, ключовим принципом Української доктрини щодо Росії повинне стати гасло: "Ніколи знову".

"У тому числі це стосується і старої духовної залежності. Духовна незалежність України буде забезпечена на 100%", - запевнив президент.

Про вступ до НАТО

Президент Зеленський вважає, що НАТО має дві фундаментальні слабкості:

чи запрацює реально 5 стаття договору про НАТО;

багато хто в світі не сприймає НАТО як оборонний Альянс.

На думку Зеленського, вступ України в Альянс ліквідує ці дві слабкості НАТО.

"Вступ України в НАТО буде потужним сигналом світу, що це Альянс, який захищає і захистить. Це Альянс, який має досвід переможців та моральну перевагу переможців у цілком справедливій обороні", – сказав він, додавши, що "вже навіть внутрішні сили самої Росії перестали озиратись на кволого господаря Кремля. Божевілля Путіна призвело до того, що він сам загнав себе у глухий бункер".

Український лідер при цьому наголосив, що самій Росії має бути вигідно, щоб Україна була в НАТО, адже це оборонний союз, який ніколи не нападає на своїх сусідів.

"Як повноправний член НАТО Україна гарантуватиме, що в нашому регіоні пануватиме мир та свобода. І для Росії зараз було би правильно просити, щоб Україну прийняли в НАТО, бо члени НАТО обороняються, не знищують... Росія теж зацікавлена в Україні в НАТО. Цього може бути комусь не видно лише з московських чи валдайських бункерів, весь світ це бачить", - наголосив президент.

Про українську перемогу

За словами президента Зеленського, перемога України — це звільнення від російської окупації всієї нашої території.

"Це вигнання з усієї території України всіх російських військових формувань, найманців та бойовиків. Повернення в Україну всіх наших людей, які були захоплені у російський полон або депортовані. Це відновлення суверенітету України у межах міжнародно визнаних кордонів без будь-яких обмежень суверенних прав України", - наголосив він.

Як відкреслив очільник держави, перемога України у цій війні звільнить світ від такої проблеми, як небезпечна Росія.

"Українська перемога — це гарантії безпеки та відновлення територіальної цілісності для Молдови. Історичний шанс для цілісності Грузії. Нова сила для всього Південного Кавказу. Це воля та спокій для Білорусі... Це гарантія безпеки і захист від зовнішніх маніпуляцій — силових чи політичних — для всієї Центральної Азії. Це шанс для Близького Сходу на деескалацію терору. Це гарантія, що країни Африки — від Лівії до ЦАР — перестануть грабувати російські головорізи", - заявив президент.

Про Євросоюз

Президент Зеленський зазначив, що Україна завжди робила і робитиме ставку на альянси. Водночас Росія, констатував президент, розглядає всіх своїх сусідів як рабів і ворогів.

"Очевидно, що світ є і буде на нашому боці. Очевидно, Україна буде посилювати партнерства та альянси, в яких бере участь. Ми вже історично посилили ЄС і надали європейському єднанню такої сили, якої у ЄС ніколи не було", – сказав Зеленський.

Він переконаний, що український компонент – те, чого не вистачало Євросоюзу. Президент запевнив, що Україна та члени ЄС розуміють, що це вже не мрія, а реальність. Адже держава вже здобула статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

"Цьогоріч ми маємо відкрити діалог щодо повноправного членства..." - підкреслив український лідер.

Про економіку

За словами президента Зеленського, конкретна мета для ВВП України — трильйон доларів.

"Це дуже, дуже, дуже висока планка. Виглядає, начебто нереально. Але потенціал України здатен це забезпечити. Україна відмовиться від ідеї нібито праця українців має бути дешевою. Ми ставимо за мету, досягти такого рівня оплати праці, який можна було б визначати за формулою сусіди у ЄС + 30%", - наголосив він.

Про реабілітацію і медичний канабіс

Президент Зеленський закликав створити в Україні найсильнішу у Європі галузь реабілітації.

“Це стосується як будівництва реабілітаційних центрів, так і підготовки відповідних кадрів... Всі найкращі світові практики, найбільш ефективні рішення, якими б складними чи незвичними вони не були, мають бути застосовані в Україні”, — заявив він.

Зокрема, очільник держави підтримав ідею легалізації медичного канабісу і закликав до цього народних депутатів

"Щоб всім нашим громадянам, українкам та українцям, не довелося терпіти біль, стрес та травми війни, ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу", — заявив президент, додавши, що для цього мають бути відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво.

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