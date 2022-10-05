Промова Зеленського в Мюнхені на початку війни позитивно шокувала політиків: Мельник розповів про підготовку спічу

Виступ Володимира Зеленського на 58-й Мюнхенській конференції з питань безпеки 19 лютого - за кілька днів до війни - стала дуже важливою не лише для України, а і для світового політикуму.

Про це в ефірі телемарафону на телеканалі "1+1" сказав колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Він також розповів, як саме тривала підготовка до цієї події.

"Я пам'ятаю, як сам президент неодноразово переписував цю промову. Це був справді креативний процес. Головні меседжі в ній формолював особисто президент. Він фактично говорив від серця і від душі, можливо, тому вона спрацювала. Всі наші пратнери і представники ЗМІ були позитивно шоковані тоді", - зазначив Мельник.

Однак колишній посол пошкодував, що Україні не вистачило часу мобілізувати світовий політикум, щоб краще підготуватися до широкомасштабної війни.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що причиною війни стали спроби України та Заходу "розірвати історію на частини", оскільки у його фантазіях українські території колись були "російськими".

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