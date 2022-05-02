Пронацистським є не "Азов", а російські військові, які прийшли з війною до України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що батальйон "Азов", який нині захищає Маріуполь, не є пронацистським, у чому його звинувачували деякі країни світу.

Глава держави пояснив, що у 2014 році, коли українська армія не була такою потужною, як сьогодні, територію України захищали звичайні люди, зокрема добровольці та волонтери. За словами Зеленського, тоді лунало багато надто радикальних закликів щодо Росії, однак це була виключно особиста думка тих людей, які боронили кордони України.

Про це він сказав у інтерв’ю грецькому суспільному мовнику ΕRΤ.

"Це було ще в 2014 році, коли об’єднались добровольці з різних куточків нашої держави, щоб захищати Україну. У нас не було такої потужної армії, як є сьогодні. І дійсно, воювали добровольці, волонтери, звичайні люди і Збройні сили. І було дійсно багато різних реакцій щодо тих чи інших закликів. Авжеж, багато з цих закликів були достатньо радикальними щодо Російської Федерації. Це були добровольці, це була їх особиста думка і особисті їхні кроки", — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що сьогодні батальйон "Азов" входить до складу Національної гвардії України і, відповідно, до Збройних сил. Наразі Маріуполь захищають професійні військові і не лише сам "Азов".

"Там не тільки військові з батальйону "Азов". Там нацгвардійці, там прикордонники, там десантники - тобто Збройні сили України. І при всій повазі до будь-яких добровольців (вони багато зробили на початку війни), так, як б’ються Збройні сили України, не може ніхто. І якими б не були добровольці, ми їм вдячні, але так захищати "Азовсталь" і Маріуполь, можуть тільки професійні військові", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що нацизмом є те, що роблять російські військові в Україні. Водночас, якщо серед українців з’являються такі радикальні заклики, це одразу "присікають" і зупиняють.

"Ми дуже уважно слідкуємо за тими чи іншими кроками. Я вважаю, що в нашій державі таких закликів до радикалізму дуже мало. В порівнянні з багатьма державами світу, в нас їх майже немає, не залежно від того, що в нас йде війна. І тому будь-які заклики до радикальних речей (повірте, ми дуже за цим слідкуємо і дуже серйозно ставимось) ми "присікаємо" і зупиняємо будь-які такі кроки", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Маріуполь, схід та південь України захищають найпотужніші українські військові.

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