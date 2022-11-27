Проник до кімнати: у Кіровоградській області чоловіка судитимуть за зґвалтування дитини

Слідство встановили, що чоловік вночі проник до кімнати дитини через вікно та погрозами змусив її піти до літньої кухні, де й зґвалтував.
Мешканець Новгородки обвинувачується у зґвалтуванні 12-річної дитини. Наразі досудове розслідування у справі завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.
Про це повідомили у Кіровоградській обласній прокуратурі.
"Слідством встановлено, що чоловік вночі проник до кімнати дитини через вікно та погрозами змусив її піти до літньої кухні, де і вчинив дії сексуального характеру", - йдеться у повідомленні.
Тепер за скоєне чоловікові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині до 11 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який зґвалтував рідну племінницю. Дівчинці лише 8 років.
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