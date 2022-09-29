Проникали до помешканнь зі зброєю: у Дніпрі затримали зухвалу банду крадіїв

У Дніпрі правоохоронці затримали озброєну злочинну банду, яка зі зброєю проникала у приватні дома та виносила звідти цінні речі.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

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Як стало відомо, поліцейські отримали інформацію, що група чоловіків проникла до приватного будинку в Шевченківському районі міста та винесла з нього майно. Після чого крадії намагалися втекти, проте х затримали правоохоронці.

При собі підозрювані мали вогнепальну зброю, боєприпаси та велику кількість ключів та інструментів для взлому.

“Працівники поліції затримали двох фігурантів віком 30-ти та 43 років. При собі затримані мали вогнепальну зброю та гранату – РГН. Під час обшуків в автомобілях та за місцями мешкання чоловіків поліцейські виявили прикраси, телефони, банківські картки, велику кількість ключів, спеціальні інструменти для взлому та інші речові докази, які підтверджують причетність осіб до злочинів”, - розповіли в Нацполіції області.

Наразі поліція перевіряє підозрюваних на причетність до інших аналогічних крадіжок.

Нагадаємо, що поліція затримала 34-річного чоловіка та 35-річну жінку, які крали квіти з могил на військовому цвинтарі у Мукачеві та продавали на базарі.

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