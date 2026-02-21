Прооперували здорову руку дитини замість травмованої: у Дніпрі лікарі отримали підозру

У Дніпрі двоє лікарів отримали підозри / © Національна поліція України

У Дніпрі лікарі провели 8-річному хлопчику операцію на здоровій руці замість травмованої. Медикам вручили підозри.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

«До однієї з дитячих лікарень Дніпра звернулася мати з дитиною. Рентген показав, що хлопчик мав перелом правого передпліччя. Лікарі наклали йому гіпс, а через місяць під час контрольного огляду сказали, що перелом нібито зрісся неправильно. Через це медики вирішили провести операцію», — йдеться у повідомленні відомства.

Унаслідок недбалого ставлення до виконання професійних обов’язків два травматологи здійснили хірургічне втручання на іншій, здоровій руці дитини, фактично спричинивши її перелом.

Мати помітила помилку лікарів, коли хлопчика привезли до післяопераційної палати. Рідні перевели дитину до іншого медзакладу, де йому надали необхідну допомогу з реабілітацією.

Судово-медична експертиза показала, що показань для проведення хлопчику такої операції не було. Водночас дитина зазнала тілесних ушкоджень середньої тяжкості через грубе порушення стандартів надання медичної допомоги.

Двом лікарям повідомили про підозру за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу — неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником.

