Пропаганда насильства й сексизму: Арестович потрапив у скандал через висловлювання на семінарах

Ексрадник Офісу Президента Олексій Арестович займається пропагандою сексизму та насильницьких ідей. Це відбувається на закритих психологічних семінарах.

Про це розповіли журналістки Яна Брензей та Емма Антонюк на своєму YouTube-каналі "Палає".

Що наговорив Арестович

На своїх закритих семінарах Арестович називає жінок "істотами", натомість чоловіків – "ідолами".

"Жінка на чоловіка повинна дивитися, як на ідола. І вимазувати періодично своєю жертовною кров’ю йому губи", – каже Арестович.

За словами експосадовця, жінки абсолютно "неврівноважені". І взагалі будь-яку проблему з ними, на переконання Арестовича, можна вирішити за допомогою грошей. Він запропонував змоделювати ситуацію, в якій жінка кричить на чоловіка, дряпає його, намагається "випити всі соки" і зробити його винним.

"І каже: "Скажи, хоч що-небудь, сволото!". Що ви повинні робити? Варіантів кілька – відійти трохи далі, кинути гаманець, сказати "Іди, купи собі все, що хочеш". Варіант два – обійняти її мовчки. І варіант три – обійняти й тра***ти", – заявляє він.

Щобільше, на думку Арестовича, всі чоловіки бажають задушити жінку. Він запропонував хлопцям чесно у цьому зізнатися.

"От скажіть, що хочеться зробити із цими істотами? Придушити! Причому душити, не відпускаючи. Спочатку, звісно, хочеться тра***ти, а коли набридне, чи звикли, чи наїлись, далі хочеться придушити на**й, щоб її ніколи не було. І після цього не розмикати пальців роки три, доки гарантовано не задушиш. Із цим їхнім ниттям, тривожністю, спробами контролювати, каструвати, нікуди не пускати", – констатував він.

Щоправда, Арестович таки згадав про кримінальну відповідальність. Попри це, він вважає такі дії "довготривалим задоволенням".

Раніше Арестович розповів, чому розлучився з першою та другою дружинами. Він переконаний, що причиною розриву стало різне бачення на майбутнє. Зокрема, це проявилося найбільше у вихованні дітей.

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