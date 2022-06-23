"Пропаганда нового рівня": у Маріуполі окупанти створили так звану "юнармію ДНР"

"Пропаганда нового рівня": у Маріуполі окупанти створили так звану "юнармію ДНР"

У Маріуполі створили так званий військово-патріотичний рух "Молода гвардія – юнармія" "ДНР".

Напередодні до "юнармії" в Маріуполі прийняли перших дев’ять підлітків.

Про це в Телеграмі повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Пропаганда нового рівня. Вчора показово прийняли першу дев’ятку в путлерюгенд. Поки одні юнаки чинять спротив, інші разом з батьками та "освітянами" прагнуть вислужитись. Огидно. Однак, охочих виявилось небагато. Пасивний спротив у Маріуполі не меншає", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, росіяни в Маріуполі проводять приховану мобілізацію місцевих чоловіків під виглядом "працевлаштування в охоронну фірму". Окупанти розвішали такі "пропозиції роботи" по всьому місту.

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