"Пропаганда нового рівня": у Маріуполі окупанти створили так звану "юнармію ДНР"

У Маріуполі створили так званий військово-патріотичний рух "Молода гвардія – юнармія" "ДНР".
Напередодні до "юнармії" в Маріуполі прийняли перших дев’ять підлітків.
Про це в Телеграмі повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
"Пропаганда нового рівня. Вчора показово прийняли першу дев’ятку в путлерюгенд. Поки одні юнаки чинять спротив, інші разом з батьками та "освітянами" прагнуть вислужитись. Огидно. Однак, охочих виявилось небагато. Пасивний спротив у Маріуполі не меншає", - написав Андрющенко.
Нагадаємо, росіяни в Маріуполі проводять приховану мобілізацію місцевих чоловіків під виглядом "працевлаштування в охоронну фірму". Окупанти розвішали такі "пропозиції роботи" по всьому місту.
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