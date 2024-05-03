Пропаганда РФ намагається дискредитувати голову СБУ Малюка – Офіс генпрокурора назвав мету

Мета ворожих ІПСО – зменшити обсяги міжнародної допомоги Україні та відволікти увагу світу від власних воєнних злочинів.

Російська пропаганда намагається дискредитувати Україну на міжнародному рівні. Один з таких прикладів – псевдорозслідування щодо голови СБУ Василя Малюка та спроби російських "слідчих" перекласти на Київ відповідальність за теракт у "Крокус Сіті Хол".

Про це заявили в Офісі генпрокурора.

Офіс генпрокурора фіксує значну активізацію російських інформаційно-психологічних операцій, спрямованих на дискредитацію України на міжнародному рівні.

"Мета цих операцій – зменшити обсяги міжнародної допомоги Україні та відволікти увагу світового співтовариства від масових та спланованих воєнних злочинів, які зс рф щодня вчиняють на території України", – пояснили в ОГ.

Як один з прикладів ворожої дезінформації там навели спробу російських слідчих та пропагандистів перекласти на Україну відповідальність за теракт у "Крокус Сіті Хол".

Інший приклад ворожих ІПСО – маніпулятивні та нікчемні з юридичного погляду псевдорозслідування щодо Малюка, а також представників інших інституцій та підрозділів Сил оборони України, які протидіють російській агресії.

Зауважимо, 3 травня російські засоби масової пропаганди повідомили, що Малюк начебто був організатором вибухів на Кримському мосту 2022 року.

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"Ворог сподівається, що його брехня змусить світ забути про понад 127 000 воєнних злочинів агресора, задокументованих в Україні. Однак світ бачить їх усі. Воєнні злочини рф, зокрема, системні тортури проти українських військовополонених та цивільних осіб, зафіксовано інституціями ООН", – наголосили в Офісі генпрокурора.

Там нагадали, що напередодні правозахисники Human Rights Watch повідомили про вбивство за останні п’ять місяців щонайменше 15 українських військових під час їхніх спроб здатися в полон.

Водночас Держдепартамент США заявив про застосування російськими військами хімічного озброєння проти України та наклав санкції на причетних до цього фізичних та юридичних осіб.

Зазначається, що понад 20 країн світу проводять власні розслідування або збирають докази воєнних злочинів РФ проти України. А Міжнародний кримінальний суд вже видав чотири ордери на арешт російського військово-політичного керівництва.

В Офісі генпрокурора вказали, що продовжують тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, аби "справжні воєнні злочинці, якими є путін та його підлеглі", постали перед судом.

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