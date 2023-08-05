Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Пропаганда РФ поширює фейк про продаж органів "чистокровних українців" – ЦПД

Пропаганда РФ поширює фейк про продаж органів "чистокровних українців" – ЦПД

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
509
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Пропаганда РФ поширює фейк про продаж органів "чистокровних українців" – ЦПД

Пропаганда РФ поширює фейк про продаж органів "чистокровних українців" / Фото: day.by

Росіяни вигадали, що в Україні нібито продають органи на Європу за ціною від 5 тисяч євро.

Російська пропаганда розповсюджує фейкове оголошення про продаж органів "чистокровних українців" на чорному ринку для європейців.

Про це розповідає Центр протидії дезінформації.

У фейкових оголошеннях ціна стартує від 5 тисяч євро, а на певні органи за запитом нібито можлива знижка 50%.

"Насправді це черговий фейк росіян у рамках кампанії інформаційного впливу "Чорна трансплантологія". Центр проаналізував подібні інформаційні ресурси та дійшов висновку, що вони були створені з метою провокацій та дискредитації України", - пояснюють в ЦПД.

Фейкові оголошення / © Telegram / Центр протидії дезінформації
Фейкові оголошення / Фото: Telegram / Центр протидії дезінформації

Раніше росіяни вже використовували фейкові оголошення, зокрема про продаж західної зброї на українських маркетплейсах.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький раніше наголосив, що основні завдання російської пропаганди на нинішньому етапі зводяться до того, щоб зруйнувати внутрішню єдність українського суспільства, підірвати довіру між Україною та партнерами, аби зупинити військову допомогу.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
509
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація