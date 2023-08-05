Пропаганда РФ поширює фейк про продаж органів "чистокровних українців" – ЦПД

Росіяни вигадали, що в Україні нібито продають органи на Європу за ціною від 5 тисяч євро.

Російська пропаганда розповсюджує фейкове оголошення про продаж органів "чистокровних українців" на чорному ринку для європейців.

Про це розповідає Центр протидії дезінформації.

У фейкових оголошеннях ціна стартує від 5 тисяч євро, а на певні органи за запитом нібито можлива знижка 50%.

"Насправді це черговий фейк росіян у рамках кампанії інформаційного впливу "Чорна трансплантологія". Центр проаналізував подібні інформаційні ресурси та дійшов висновку, що вони були створені з метою провокацій та дискредитації України", - пояснюють в ЦПД.

Фейкові оголошення / Фото: Telegram / Центр протидії дезінформації

Раніше росіяни вже використовували фейкові оголошення, зокрема про продаж західної зброї на українських маркетплейсах.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький раніше наголосив, що основні завдання російської пропаганди на нинішньому етапі зводяться до того, щоб зруйнувати внутрішню єдність українського суспільства, підірвати довіру між Україною та партнерами, аби зупинити військову допомогу.

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