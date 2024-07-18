Натомість в Бєлгородській області “санітарна зона” все більше набирає масштаби.

Російські пропагандисти вже напрямку кажуть, що операція зі створення “санітарної зони” в Харківській області провалилася.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст та блогер Денис Казанський.

“Вже й придворні пропагандисти прямо заявляють Пєскову, що путінська операція зі створення “санітарної зони” в Харківській області провалилася. Натомість у Бєлгородській області створити санітарну зону цілком виходить”, - наголосив Казанський.

Диктатор Путін про створення “санітарної зони” заявив два місяці тому. Проте окупантам не вдалося втілити в реальність свої терористичні плани. Натомість в Бєлгородській області “санітарна зона” все більше набирає масштаби, оскільки там вже і дитячі садочки зачиняють у 20-кілометровій зоні біля кордону з Україною.

Нагадаємо, що пропагандисти Соловйов та Шуригін заявили про великі проблеми в армії РФ.

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