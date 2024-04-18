"Пропаганда страху" на Сумщині і Харківщині: що цього разу придумали пропагандисти

ЦПД запевняє, що насправді зараз РФ не має достатніх резервів для наступу на Сумщині.

Російські пропагандисти використовують українські сюжети про навчання прикордонників для поширення паніки серед жителів Харківщини і Сумщини.

Про це пише Центр протидії дезінформації.

Одночасно ворог також поширює інформацію про підготовку Росією свого наступу на Сумщині, щоб нібито змусити ЗСУ відтягнути резерви від Куп’янська.

Зокрема, пропагандистські видання поширюють заяву так званого "експерта", зрадника з Харкова Михайла Онуфрієнка, який ще 2014 року втік до РФ. Зрадник заявляв, що у разі наступу окупантів на півночі ЗСУ можуть вивести з Харкова всі резерви, призначені для поповнення втрат на Куп'янському напрямку, та кинути все це до Сумської області.

Скриншот пропагандистської статті / Фото: Telegram / Центр протидії дезінформації

ЦПД пояснює, що такими заявами ворог продовжує "пропаганду страху" серед мешканців Сумщини та Харківщини.

"Це продовження з боку ворога кампанії "пропаганда страху" на прикордонні регіони України. У такий спосіб росіяни намагаються виправдати свої терористичні удари по населених пунктах Сумщини та посіяти паніку серед мешканців, щоб змусити якомога більше цивільних українців виїхати з прикордонних регіонів України", – йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації.

ЦПД запевняє, що насправді зараз РФ не має достатніх резервів для наступу на Сумщині.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS заявив, що окупаційна армія Росії готує новий наступ уже в травні-червні.

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