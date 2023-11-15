Пропагандисти поширюють в Мережі фейк про Залужного: що придумали цього разу

Пропагандисти дуже не заморочуються над грамотністю. Оголошення написали із помилками.

Російські пропагандисти поширюють у Мережі фейк про "мітинг" на підтримку передвибочої кампанії головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це повідомив полковник Збройних сил України Анатолій Штефан з позивним "Штірліц".

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"Увага! Провокація. Фейк від рашн-пропаганден. Ніхто з керівництва ЗС України не збирає жодні мітинги в підтримку. Всі посадові особи займаються своїми обов'язками щодо боротьби з російським агресором", - наголосив він.

Ще один факт, який підтверджує, що це - фейк - помилки в оголошенні.

На фотографії, яку активно розповсюджують, йдеться про таке: "Набираємо людей для підтримки передвибочої кампанії Залужного. Обов'язки: стояти і вигукувати схвальні гасла. Вимога: бажано мати бойових досвід або парадну форму. Строго в тверезому стані і високому патріотичному настрої. Важливо: захід відбудеться 21.11 і проходитиме строго державною мовою. Погодинна оплата: 300 гривень/година без плаката, 500 гривень/година з плакатом".

Оголошення у Мережі. ФОТО: соцмережі

Нагадаємо, минулого тижня у Мережі активно розганяли новину про "відставку" головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Перед тим поширювали, що Залужний нібито планує "державний переворот".

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