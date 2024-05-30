Пропагандисти РФ допомагають російським окупантам наводити артилерію: що про це відомо

Російські пропагандисти “прикриваючись” статусом перси допомагають російським окупантам наводити артилерію. Стосується це не тільки повномасштабної війни в Україні, а й агресії проти Грузії у 2008 році.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст та блогер Денис Казанський.

За його словами, російський військкор Коц зізнався, що, “прикриваючись” статусом преси, допомагав російській армії наводити артилерію ще під час агресії проти Грузії у 2008 році.

“Я пам'ятаю, у 2008 році під час подій у Південній Осетії, командувач 58-ї армії, генерал Хрульов, наводив реактивну артилерію на танки супротивника з мого супутникового телефону”, - сказав російський кореспондент.

Нагадаємо, що у Кремлі істерично звинуватили НАТО в ескалації “безглуздої війни” в Україні.

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