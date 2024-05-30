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Пропагандисти РФ допомагають російським окупантам наводити артилерію: що про це відомо

Пропагандисти РФ допомагають російським окупантам наводити артилерію: що про це відомо

Російська артилерія / Фото: Associated Press

Російський військкор Коц зізнався, що, “прикриваючись” статусом преси, допомагав російській армії наводити артилерію.

Російські пропагандисти “прикриваючись” статусом перси допомагають російським окупантам наводити артилерію. Стосується це не тільки повномасштабної війни в Україні, а й агресії проти Грузії у 2008 році.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст та блогер Денис Казанський.

За його словами, російський військкор Коц зізнався, що, “прикриваючись” статусом преси, допомагав російській армії наводити артилерію ще під час агресії проти Грузії у 2008 році.

“Я пам'ятаю, у 2008 році під час подій у Південній Осетії, командувач 58-ї армії, генерал Хрульов, наводив реактивну артилерію на танки супротивника з мого супутникового телефону”, - сказав російський кореспондент.

Нагадаємо, що у Кремлі істерично звинуватили НАТО в ескалації “безглуздої війни” в Україні.

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