"Пропагандисти РФ думали про нас, як про себе": Зеленський пояснив, чому українці ніколи не скоряться ворогу

"Пропагандисти РФ думали про нас, як про себе": Зеленський пояснив, чому українці ніколи не скоряться ворогу

За словами президента, окупанти думали, що відключивши українців від телебачення, зв'язку, електрики, тепла, відібравши продукти харчування, вони змусять наш народ підкоритися.

Президент Володимир Зеленський відзначив мужність тих українців, які, залишившись в окупації, не скорилися ворогові.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні ввечері 4 березня.

Зеленський звернув увагу, що пропагандисти РФ думали про українців, зокрема жителів Херсону, як про себе.

"А побачили, що херсонці — горді. І поважають себе, поважають Україну, поважають. Я розумію, наскільки складне рішення, коли в окупації виходять проти озброєних ворогів. Я відчуваю, наскільки це ризиковано, але я бачу, як наші люди відмовляються грати за правилами окупантів, як наші люди залишаються українцями, як наші люди залишаються з нашою державою, навіть тимчасово опинившись у темряві. Якщо у російських політиків ще залишились очі, вони зможуть побачити, що таке Україна, що таке наша свобода", — сказав він.

За словами президента, окупанти думали, що відключивши українців від телебачення, зв'язку, електрики, тепла, відібравши продукти харчування, вони змусять наш народ підкоритися.

"Але навіть якщо ви позбавите нас кисню, ми вдихнемо на повні груди, щоб сказати: "Геть з нашої землі!". Навіть у повній темряві ми бачимо правду і будемо битись, поки не потемніє в наших очах, бо ми воїни світла і сьогодні ніхто на землі не зможе сказати, що ця репліка — пафос", — наголосив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський різко розкритикував НАТО через відмову закривати небо над Україною.