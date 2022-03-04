"Пропагандисти РФ думали про нас, як про себе": Зеленський пояснив, чому українці ніколи не скоряться ворогу

За словами президента, окупанти думали, що відключивши українців від телебачення, зв'язку, електрики, тепла, відібравши продукти харчування, вони змусять наш народ підкоритися.
Президент Володимир Зеленський відзначив мужність тих українців, які, залишившись в окупації, не скорилися ворогові.
Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні ввечері 4 березня.
Зеленський звернув увагу, що пропагандисти РФ думали про українців, зокрема жителів Херсону, як про себе.
"А побачили, що херсонці — горді. І поважають себе, поважають Україну, поважають. Я розумію, наскільки складне рішення, коли в окупації виходять проти озброєних ворогів. Я відчуваю, наскільки це ризиковано, але я бачу, як наші люди відмовляються грати за правилами окупантів, як наші люди залишаються українцями, як наші люди залишаються з нашою державою, навіть тимчасово опинившись у темряві. Якщо у російських політиків ще залишились очі, вони зможуть побачити, що таке Україна, що таке наша свобода", — сказав він.
За словами президента, окупанти думали, що відключивши українців від телебачення, зв'язку, електрики, тепла, відібравши продукти харчування, вони змусять наш народ підкоритися.
"Але навіть якщо ви позбавите нас кисню, ми вдихнемо на повні груди, щоб сказати: "Геть з нашої землі!". Навіть у повній темряві ми бачимо правду і будемо битись, поки не потемніє в наших очах, бо ми воїни світла і сьогодні ніхто на землі не зможе сказати, що ця репліка — пафос", — наголосив Зеленський.
Раніше Володимир Зеленський різко розкритикував НАТО через відмову закривати небо над Україною.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9166 осіб,
- танків ‒ 251,
- бойових броньованих машин ‒ 939,
- артилерійських систем – 105,
- РСЗВ - 50,
- засоби ППО - 18,
- літаків – 33 (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 (уточнюється),
- автомобільної техніки - 404,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з пальним - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
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