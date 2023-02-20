Пропагандисти в істериці від візиту Байдена до Києва – заявили про "гарантії безпеки" від РФ (відео)

Президента США Джо Байден прибув до Києва зранку, 20 лютого, без анонсованого візиту і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Російські "експерти" та пропагандистські журналісти не залишили без увагу таку подію і заявили, що візит Джо Байден відбувся нібито тому, що Росія "дала гарантії безпеки" для його візиту.

Так, російська телеведуча Ольга Скабєєва не зрозуміла, яким чином президент США приїхав до України, і чому він не боїться атаки з боку РФ. На що так званий "експерт" заявив, що Росія дала "гарантії безпеки".

"Ми дали гарантії. Я у цьому абсолютно впевнений… Ну от угрохати Байдена, хто йому прийде на зміну, оця Гарріс (віцепрезидентка США Каміла Гарріс - ред.)... у Байдена є обмежувачі, у неї взагалі обмежувачів немає", - заявив він.

Ольга Скабєєва також звинуватила Україну у тому, що повітряну тривогу перед візитом Джо Байдена "увімкнули навмисно і що ніякої небезпеки не було".

Візит Джо Байдена До Києва 20 лютого

У понеділок, 20 лютого, президент США Джо Байден прибув до Києва та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Американський лідер скористався потягом, аби добратися з Польщі до України. Після приїзду Байдена в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу у всіх областях.

Зеленський зазначив, що візит Байдена є надзвичайно важливим сигналом підтримки для України та українців.

Президент США на брифінгу анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 500 млн доларів. До нього увійдуть боєприпаси та засоби протиповітряної оборони.

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