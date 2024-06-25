Пропагандисти визнали, що окупанти переслідують українськомовних жителів захоплених територій — ЦПД

Заява пропагандиста є черговим свідченням того, що Росія здійснює геноцид на окупованих територіях.

Російські пропагандисти в ефірі визнали, що здійснюють переслідування українськомовних жителів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Як зазначається, “z-блогер” Кирило Федоров в ефірі розповів, як “відправляв на підвал” працівницю заправки в окупованому Бердянську, яка заговорила з ним українською мовою.

“Пропагандист зазначив, що відвіз дівчину до найближчого блокпоста та здав російським військовим, чудово розуміючи, на яку долю прирікає її. Одного тільки факту, що дівчина, опинившись в окупації, не хоче відмовлятися від своєї національної ідентичності та мови, виявилося достатньо для того, щоб піддати її тортурам та навіть загрозі смерті від рук російських загарбників”, — розповіли в Центрі протидії дезінформації.

Там також додали, що заява пропагандиста є черговим свідченням того, що Росія здійснює геноцид на окупованих територіях.

“Попри розповіді про “боротьбу з нацизмом” і “захист російськомовного населення” насправді мета війни, яку розв’язала рф, — це знищення української нації”, — наголосили в Центрі.

Нагадаємо, що у РФ активно поширюють черговий фейк про удар по житловому будинку у Харкові 22 червня.

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