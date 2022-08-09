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Пропагандистські ЗМІ повідомляють про смерть у в'язниці "ДНР" бійця "Азову"

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Пропагандистські ЗМІ повідомляють про смерть у в'язниці "ДНР" бійця "Азову"

Фото: ГУР Міноборони

Російські пропагандисти повідомляють, що у СІЗО в "ДНР" помер один з українських полонених захисників Маріуполя.

Вказується, що загиблий був членом підрозділу "Ведмеді", який входить до полку "Азов".

Про це повідомляє російське пропагандистське медіа ТАСС.

Пропагандисти інформують, що військовополонений помер "через ускладнення хронічних захворювань та погіршення здоров'я внаслідок наркозалежності". Ім'я померлого не називають.

Так званий "верховний суд" невизнаної "ДНР" почав судити 9 полонених українських бійців із підрозділу "Ведмеді". У "ДНР" вимагають смертної кари для "Азовців".

Нагадаємо, що для вбивства українських полонених в Оленівці Донецької області росіяни могли використати реактивні піхотні вогнемети РПВ "Шмєль", які швидко випалюють кисень – і людина згорає за лічені секунди. 

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