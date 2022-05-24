Пропагував ідеї "руского міра" і дискредитував ЗСУ: СБУ затримала на Одещині колаборанта

Пропагував ідеї "руского міра" і дискредитував ЗСУ: СБУ затримала на Одещині колаборанта

Служба безпеки України затримала у селищі Чорноморське Одеської області колаборанта.

Мешканець населеного пункту відкрито підтримував країну-агресорку та проводив проросійську пропаганду у соціальних мережах.

Про це повідомило Управління СБУ в Одеській області.

Фахівці встановили, що протягом кількох місяців колаборант активно поширював антиукраїнські пропагандистські матеріали та свідомо пропагував ідеї "русского міра". У своїх дописах чоловік дискредитував ЗСУ та відкрито підтримував війну, яку розпочала Росія 24 лютого.

Правоохоронці перевірили комп'ютерну техніку зловмисника. Під час огляду виявили матеріали, які містять докази його протиправної діяльності.

Прибічнику сепаратизму вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачають до десяти років ув'язнення.

Як повідомлялося, Служба безпеки викрила російські спецслужби на використанні смартфон-ігор для вербування українських дітей. Йдеться про мобільний застосунок. У ньому учасники повинні шукати так звані "коробки" з віртуальними призами. Потім їх можна обміняти на електронні гроші.

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