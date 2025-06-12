"Пропаганда і репресії": комбат "Братства" назвав умови успішної мобілізації

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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Для проведення успішної мобілізації під час воєнного стану в Україні потрібні «пропаганда та репресії».

Таку думку висловив Олексій Середюк «Боргезе», командир батальйону «Братство» ГУР МО, у програмі «Різні люди».

За його словами, мобілізаційний процес в Україні налагоджений достатньо добре.

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«Держава працює так, як має бути. І все працює. Не потрібно тут шукати якихось чудес», — сказав комбат.

У цьому контексті він згадав розмови про іноземців, поліцейських та жінок, які «повинні воювати».

«Просто потрібно продовжувати ту роботу, але робити її більш наполегливо. Пропаганда і репресії. І буде у нас щастя», — вважає Олексій Середюк.

Нагадаємо, в Україні незабаром зможуть добровільно мобілізувати чоловіків віком понад 60 років.

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