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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
249
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1 хв

"Пропаганда і репресії": комбат "Братства" назвав умови успішної мобілізації

Військовий вважає, що мобілізаційний процес в Україні налагоджений достатньо добре, але бракує наполегливості.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Для проведення успішної мобілізації під час воєнного стану в Україні потрібні «пропаганда та репресії».

Таку думку висловив Олексій Середюк «Боргезе», командир батальйону «Братство» ГУР МО, у програмі «Різні люди».

За його словами, мобілізаційний процес в Україні налагоджений достатньо добре.

«Держава працює так, як має бути. І все працює. Не потрібно тут шукати якихось чудес», — сказав комбат.

У цьому контексті він згадав розмови про іноземців, поліцейських та жінок, які «повинні воювати».

«Просто потрібно продовжувати ту роботу, але робити її більш наполегливо. Пропаганда і репресії. І буде у нас щастя», — вважає Олексій Середюк.

Нагадаємо, в Україні незабаром зможуть добровільно мобілізувати чоловіків віком понад 60 років.

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