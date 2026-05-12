Hornet на старті / Фото: Destinus

Російські «воєнкори» б’ють на сполох: українські дрони-мисливці фактично паралізували рух на стратегічних трасах у глибокому тилу окупантів. Те, що раніше вважалося «безпечною зоною», перетворилося на пастку для російської логістики.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Логістичний параліч» під Маріуполем

Z-пропагандисти висловили серйозне занепокоєння після появи кадрів роботи українських дронів Hornet над трасою Т-0509 (Маріуполь — Донецьк). На відео видно, як наші БпЛА вільно полюють на російські бензовози та військові вантажівки прямо під окупованим Маріуполем.

Один з топових російських блогерів заявив, що ситуація починає нагадувати «пекло» на трасі М-30 (Горлівка — Донецьк), де українські сили вже повністю паралізували логістику та рух окупантів.

Пропагандисти з жахом констатують, що у 2024–2025 роках траси були безпечнішими, хоча лінія фронту була ближче.

У 2026 році, навіть за 35 км від фронту, російські колони не мають шансів через збільшену дальність польоту українських дронів.

Російські системи РЕБ виявляються безсилими проти Hornet, особливо якщо ті використовують Starlink або автозахоплення цілі.

Під прицілом — шлях до Криму

Ще більше паніки викликає той факт, що українські дрони з дальністю до 200 кілометрів почали діставати до стратегічної траси М-14 (Маріуполь — Бердянськ — Мелітополь). Це ключова логістична артерія вздовж узбережжя Азовського моря, що веде до окупованого Криму.

«Здатність України вражати рухомі цілі в районах, які раніше вважалися відносно безпечними, стає точкою зростаючої „невралгії“ (гострого болю) в російському ультранаціоналістичному просторі», — зазначають аналітики ISW.

Успіхи 1-го загону «Азов»

Демонстрацію сили нещодавно провели бійці 1-го загону Нацгвардії «Азов», опублікувавши кадри дорожньої розвідки та перехоплення російських вантажівок поблизу Маріуполя. Це доводить, що Україна значно наростила можливості зі знищення ворога у глибокому тилу, методично перерізаючи шляхи постачання окупаційного угруповання.

Раніше ми писали про те, що українські дрони тепер дістають до Донецька та Маріуполя. Якщо українські війська візьмуть під вогневий контроль дороги Донецька та Маріуполя, ворог не зможе їздити вантажним та легковим транспортом на сотню кілометрів вглиб у своєму тилу, також не зможе везти гармати, техніку, боєприпаси та піхоту для підсилення своїх позицій.

