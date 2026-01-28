Пропалило пальці аж до кістки: чоловік постраждав через зарядну станцію

Швидка допомога / © pixabay.com

В Одесі чоловік постраждав під час підключення зарядної станції, діставши важку травму.

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах, публікуючи фото з наслідками нещасного випадку.

У повідомленні йдеться, що під час неправильного підключення зарядної станції з кабелем «вилка-вилка» чоловіка вдарило струмом і пропалило пальці аж до кістки.

«Поталанило, що поруч був родич», — прокоментували цей випадок у соцмережах.

© із соцмереж

Нагадаємо, через регулярні перебої з електропостачанням портативні зарядні станції стали невід’ємною частиною побуту українців. Андрій Яворський, експерт у галузі енергоменеджменту та кандидат технічних наук, розповів, чому вибухають екофлоу та інші зарядні станції, та назвав основні помилки їх експлуатації.

Раніше повідомлялося, що сумарна потужність домашніх зарядних станцій, які українці встановили у власних квартирах і будинках під час тривалого відключення світла, вже наближається до 0,5 гігавата.