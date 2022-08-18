Поставили у паспорті "русский военный корабль иди нах*й": росіянина, який мешкає в Україні, не пустили за кордон

До Румунії не випустили росіянина, який їхав з України.

У паспорті йому поставили штамп "русский воненный корабль иди на х**".

Про це сам турист Ігор Заботін розповів у своєму фейсбуці.

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"Повернули мене назад, до Румунії не пустили. Прикордонники печатку поставили. Їду знову до Києва, навіть не знаю радіти чи сумувати. Обидва результати мені не подобалися. І залишатися важко далі, і їхати не хотілося", - написав він

За його словами сталося це на КПП "Зарубне", коли він проходив контроль.

У InformNapalm ситуацію, що склалася на КПП, назвали неоднозначною.

"Неоднозначна ситуація, бо з одного боку людина має російський паспорт, а з іншого боку - жила в Києві. Проте, на сторінці чоловіка з 24 лютого немає засудження російської агресії. Лише дописи, як він сидить у бомбосховищі, п'є каву чи описує куди прилетіло неподалік нього. Жодних емоцій, засудження війни. Тому може прикордонники щось відчули чи знають, раз так маркували цього росіянина", - прокоментували в InformNapalm.

Також в коментарях українці виклали скрини попередніх дописів хлопця, які знайшли в нього на сторінці, де він писав, що в Україні утискають російську мову і відмовлявся від життя в будь-якому "бомжатнику" в Європі.

Нагадаємо, Верховна Рада подовжила воєнний стан в Україні та загальну мобілізацію до 21 листопада. Варто зазначити, що наразі триває мобілізація без жодних хвиль і ТСН.ua раніше пояснив, яка наразі процедура вручення повісток.