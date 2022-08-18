Поставили у паспорті "русский военный корабль иди нах*й": росіянина, який мешкає в Україні, не пустили за кордон

До Румунії не випустили росіянина, який їхав з України.
У паспорті йому поставили штамп "русский воненный корабль иди на х**".
Про це сам турист Ігор Заботін розповів у своєму фейсбуці.
"Повернули мене назад, до Румунії не пустили. Прикордонники печатку поставили. Їду знову до Києва, навіть не знаю радіти чи сумувати. Обидва результати мені не подобалися. І залишатися важко далі, і їхати не хотілося", - написав він
За його словами сталося це на КПП "Зарубне", коли він проходив контроль.
У InformNapalm ситуацію, що склалася на КПП, назвали неоднозначною.
"Неоднозначна ситуація, бо з одного боку людина має російський паспорт, а з іншого боку - жила в Києві. Проте, на сторінці чоловіка з 24 лютого немає засудження російської агресії. Лише дописи, як він сидить у бомбосховищі, п'є каву чи описує куди прилетіло неподалік нього. Жодних емоцій, засудження війни. Тому може прикордонники щось відчули чи знають, раз так маркували цього росіянина", - прокоментували в InformNapalm.
Також в коментарях українці виклали скрини попередніх дописів хлопця, які знайшли в нього на сторінці, де він писав, що в Україні утискають російську мову і відмовлявся від життя в будь-якому "бомжатнику" в Європі.
Нагадаємо, Верховна Рада подовжила воєнний стан в Україні та загальну мобілізацію до 21 листопада. Варто зазначити, що наразі триває мобілізація без жодних хвиль і ТСН.ua раніше пояснив, яка наразі процедура вручення повісток.
Читайте також:
- Вручати повістки в Україні можуть по-новому: експерти розповіли про зміну підходу
- Чи можуть жінок мобілізувати нарівні з чоловіками: роз'яснення експерта
- "Мобілізація має бути диференційована": Арестович висловив думку, кого треба випускати за кордон
- "Відстояли своє право на вибір": у Міноборони розповіли про кількість жінок в ЗСУ