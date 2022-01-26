Прописали мазь і відправили додому: у Мелітополі 5-класниця зламала хребет на подвір'ї школи

Прописали мазь і відправили додому: у Мелітополі 5-класниця зламала хребет на подвір'ї школи

Дівчинку транспортували до обласної лікарні в Запоріжжі.

У Мелітополі Запорізької області школярка отримала перелом хребта на шкільному подвір'ї. Спершу у лікарні серйозних травм у дитини не виявили, але МРТ підтвердило перелом кількох хребців.

Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

Пригода сталася у школі №15 Мелітополя Запорізької області. 11-річна школярка Настя Тарасова зі своєю мамою шли до школи. На подвір'ї навчального закладу дитина послизнулася і впала на землю, вдарившись спиною.

Її мама Вероніка спробувала підняти доньку, але побачила, що в неї посиніло обличчя. Як виявилося, через больовий шок у Насті зупинилося дихання.

Класна керівничка дівчинки, яка саме приїхала на роботу, відвезла її з мамою до приймального відділення ТМО.

Там Насті зробили рентген і не виявили серйозних травм. Лікар-травматолог оглянув дитину, діагностував забій, прописав мазь і порадив звернутися до хірурга.

Оскільки дитина впала в п'ятницю, а лікарі нічого страшного не виявили, вихідні мама дівчинки мазала їй спину маззю. У понеділок вона звернулас до Центру первинної медико-санітарної допомоги №1.

Там одразу запідозрили компресійний перелом хребта та порекомендували зробити МРТ, яке підтвердило - у дитини перелом п'яти хребців грудного відділу. Хірургиня сказала Вероніці, що Настю треба транспортувати до Запорізької обласної лікарні самостійно.

"Покладіть її на заднє сидіння та везіть", - порадила фахівчиня.

Мама дівчинки запідозрила, що людину з переломом хребта так не транспортують, проте лікарка наполягала на своєму і навіть відвела її до завідувачки центру.

Там, за словами жінки, на неї почали кричати, сказали, щоб вона сама телефонувала до обласної лікарні та домовлялася, а для транспортування дитини викликала таксі.

Жінка у розпачі звернулася до керівниці станції швидкої медичної допомоги. Її очільниця Світлана Краснова взяла на себе відповідальність та виділила автомобіль для транспортування дівчинки у Запоріжжя.

Настю госпіталізували до відділення та зараз вона проходить обстеження.

У тому, що сталося, мама звинувачує керівництво школи, яке не забезпечило безпечне переміщення дітей двором навчального закладу.



У міському управлінні освіти з цієї події за фактом травмування дитини призначили перевірку. Її результати будуть відомі незабаром. Розпочали комплексний розгляд і за фактом неналежного надання медичної допомоги у міському відділі охорони здоров'я.

Зараз мама Насті, яка виховує дитину сама, збирає гроші на лікування доньки.

Нагадаємо, що для дітей, в яких у Самборі влетів легковик, розшукують донорів із четвертою негативною групою крові.

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