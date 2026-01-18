- Дата публікації
Пропонують "безплатне" пальне: українців попереджають про нову шахрайську схему
Приємні обіцянки надати безкоштовне пальне породжують ризик втрати доступу до акаунти, на що й розраховують шахраї.
Шахраї активізували нову схему обману, прикриваючись нібито вигідними акціями від автозаправних станцій. Зловмисники пропонують промокоди на пальне за підписку на телеграм-канали, але насправді таким чином викрадають акаунти користувачів.
Про це повідомляє Кіберполіція.
Щотвідомо про схему
Кіберполіція застерігає українців від чергової шахрайської схеми, яка активно поширюється у соціальних мережах та месенджерах. Йдеться про фейкові повідомлення з пропозицією отримати промокод на 10 літрів пального в обмін на підписку на телеграм-канал.
Правоохоронці зазначають, що подібні «суперпропозиції» є улюбленим інструментом шахраїв. За привабливими обіцянками безкоштовного пального насправді ховається ризик повної втрати доступу до власних акаунтів.
За даними кіберполіції, схема працює так: спершу користувач отримує повідомлення з посиланням на фішингову сторінку, яка візуально імітує офіційний сайт відомої мережі автозаправних станцій. Там пропонують підписатися на телеграм-канал і отримати промокод. Після цього людину перенаправляють на ще одну шахрайську сторінку, де просять ввести номер телефону та код підтвердження з SMS або Telegram. Отримавши ці дані, зловмисники захоплюють акаунт і використовують його для розсилання нових фейкових повідомлень.
Протягом доби шахраї завершують активні сесії користувача та вмикають двофакторну автентифікацію, через що законному власнику стає значно складніше відновити доступ. У результаті людина втрачає контроль над своїм акаунтом менш ніж за 24 години.
У кіберполіції закликають українців бути обережними та не довіряти сумнівним акціям у соцмережах і месенджерах.
Як не стати жертвою шахраїв
перевіряйте інформацію лише через офіційні сайти та сторінки компаній;
не переходьте за підозрілими посиланнями з SMS, месенджерів або електронної пошти;
уважно перевіряйте сайти, де просять вводити особисті дані або коди підтвердження
Раніше стало відомо, що шахраї обманюють українців, вдаючи НАБУ. Людям надсилають фейкові повідомлення, в яких запрошують на допити у статусі підозрюваних.
«Нагадуємо, офіційна пошта бюро info@nabu.gov.ua», — йдеться у повідомленні від НАБУ.