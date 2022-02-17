Пропонував цукерки і гроші: під Запоріжжям чоловік ґвалтував малолітніх дівчат

Особу зловмисника встановлено, а правоохоронці з'ясовують кількість жертв.

В Енергодарі Запорізької області невідомий чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку. Його розшукує поліція.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Запорізької області.

15 лютого правоохоронці в мережі Інтернет виявили публікацію, в якій розповідається про те, що в Енергодарі чоловік знайомився з малолітніми дівчатками, пропонував їм цукерки та гроші в обмін на секс. Свої дії щодо малолітніх зловмисник знімав на мобільний телефон.

Інформація про дану подію була внесена до Єдиного обліку заяв і повідомлень громадян. Вчора, 16 лютого, батьки однієї з потерпілих - 12-річної дівчинки, написали заяву до відділу поліції.

"За фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) ККУ. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 301-1 (Виготовлення, розповсюдження, збут дитячої порнографії або примушування неповнолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії) Кримінального кодексу України", - розповіли у поліції.

Особу зловмисника встановили. Ним виявився 54-річний житель Енергодара. Зараз його розшукують правоохоронці.

Фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Херсонській області судитимуть чоловіка, який зґвалтував малолітню дочку співмешканки і знімав свої дії на камеру.

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