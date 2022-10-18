Пропонував змити гріхи кров’ю українців: в'язень з "Вагнера" розповів, як Пригожин вербував у колонії

"Доброволець" з колонії вступив до лав ПВК "Вагнера" і "повоював" в Україні аж 2 дні. Каже, що їх закидають на передову як "гарматне м'ясо".

Полонений російський в'язень, який пішов на війну проти України у складі приватної військової компанії, розповів, як його та інших ув'язнених з колонії вербував керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин. Деякі "добровольці", як цей полонений "повоював" в Україні аж 2 дні – приїхав 21 вересня, а вже наступного дня його взяли в полон.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Полонений на допиті спецслужби розповів, що російська влада використовує свою армію в'язнів як "гарматне м’ясо", щоб розвідувати українські позиції на передовій.

Набираючи ув'язнених у російських тюрмах, очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин обіцяв їм, що вони зможуть "змити свої гріхи" кров’ю українців та отримають "чисті" документи. Та попри обіцянки, їх закидають на передову як "гарматне м'ясо".

Цей "доброволець" з колонії вступив до лав ПВК "Вагнера" і "повоював" в Україні аж 2 дні. Він приїхав 21 вересня, а вже наступного дня його взяли в полон.

"Нас використовують як гарматне м'ясо. Наш командир відправив нас вперед, спочатку ми разом йшли, а потім озирнувся – вони були дуже далеко. Звичайне гарматне м'ясо: щоб знати, де які позиції є, хто де стоїть… Ми як гарматне м'ясо… Коли вербували, нам розповідали зовсім іншу історію", – зізнається росіянин.

За його словами, їх вербував особисто ватажок ПВК "Вагнера" Пригожин. Він розповідав, що в'язні будуть воювати пліч-о-пліч з досвідченими військовими, які їх всьому навчать, і вони не опиняться на передовій.

Тож із 1200 в’язнів колонії 267 одразу погодилися на "мобілізацію". Але за лічені дні цей окупант усвідомив, що "тут зовсім не так", і зрозумів, що виживе, тільки здавшись у полон.

"Нагадуємо про "Гарячу лінію" для полонених та їхніх родичів: +380665803498, +3809311929842", - зазначили в СБУ.

Росія відправляє ув'язнених на війну проти України

Керівник приватної військової компанії "Вагнера" і наближений до Путіна російський бізнесмен Євген Пригожин вербує в колоніях російських рецидивістів, ґвалтівників та інших ув'язнених на війну проти України. Зокрема, він завербував маніяка-канібала.

Згодом російський олігарх і "кухар Путіна" Пригожин підтвердив свою причетність до створення ПВК "Вагнера".

Британська розвідка заявила, що приватна військова компанія Вагнера проводить кампанію з вербування російських в'язнів для участі у війні проти України щонайменше від липня. Засудженим пропонують гроші, а також пом'якшення вироку.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що попри оголошену мобілізацію, путінський режим досі вербує на війну ув'язнених у російських колоніях.

Читайте також: