Пропонують "визволити рідних з полону": військові попереджують про шахрайство 

Шахраї намагаються, нібито з метою уточнення, дізнатися особисті дані українських захисників.
Родичам військовослужбовців, які проходять службу у військових частинах та підрозділах підпорядкованих Командуванню, почали надходити підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення.
Про це інформує пресслужба ВМС ЗСУ у повідомленні у Facebook.
Користуючись емоційним станом рідних та близьких військовослужбовців, зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду сприяти визволенню з полону. Також шахраї намагаються, нібито з метою уточнення, дізнатися особисті дані українських захисників.
"Офіційно повідомляємо, що представники Командування морської піхоти або інших органів військового управління чи державних установ не збирають коштів. Питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади. Жодного збору коштів з членів сімей та близьких не відбувається. Будьте уважні, не станьте жертвами шахраїв! Бережіть себе!", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, Служба безпеки затримала двох шахраїв із Запоріжжя, які просили у прикарпатських підприємців гроші нібито для Збройних сил України. Вони телефонували франківським підприємцям і просили переказати на картку гроші на “допомогу” ЗСУ. Зняту з рахунку готівку в розмірі понад 64 тисячі гривень шахраї поділили між собою.
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