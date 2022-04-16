Пропонують визволити родичів з полону: у Хмельницькій області шахраї вигадали новий спосіб наживи

За свої послуги шахраї просять гроші.

У Хмельницькій області з початком війни активізувалися шахраї, які намагаються видурити з місцевих мешканців гроші, зокрема на "потреби для армії".

Про це повідомили у Facebook Національної обласнї поліції.

Протягом двох діб на телефонну лінію поліції від хмельничан надійшло майже десять повідомлень про підозрілі телефонні дзвінки з невідомих номерів. Одні просили перерахувати гроші нібито на потреби військових, а інші пропонували визволити рідних з полону за гроші.

Зазначається, що ніхто з людей, не перерахував кошти. Хмельничани, які отримали дзвінки від невідомих, звернулися до поліції, щоб верифікувати інформацію та пересвідчитись у правомірності.

"Раніше зловмисники телефонували до громадян під виглядом правоохоронців чи лікарів, з легендою "ваш син/дочка потрапив/ла у ДТП і потрібні кошти на лікування", то нині вони ж, пназиваються волонтерами або ж людьми, які допомагають повернути з полону рідних", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Служба безпеки затримала двох шахраїв із Запоріжжя, які просили у прикарпатських підприємців гроші нібито для Збройних сил України. Вони телефонували франківським підприємцям і просили переказати на картку гроші на “допомогу” ЗСУ. Зняту з рахунку готівку в розмірі понад 64 тисячі гривень шахраї поділили між собою.

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