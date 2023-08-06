Пропозиція Денисенка про заборону чоловікам на 3 роки виїжджати після війни викликала обурення в Мережі

Очільник Інституту Майбутнього Вадим Денисенко пропонує після війни заборонити чоловікам виїзд на 3 роки з країни. Політик вважає, що ішого шляху для збереження нації просто немає.

Про це він написав у дописі у соцмережі Facebook.

"Інколи я думаю, а що б я хотів зробити після війни і, чесно, найбільше хочу пройти так званою дорогою святого Вінсента (це крайній захід Португалії вздовж океану до крайньої південно-західної точки Європи, до мису святого Вінсента).

Але є одне "але". Я впевнений, що навіть після війни потрібно продовжити заборону виїзду чоловікам за кордон ще, як мінімум, на 3 роки. Інакше ми просто не збережемося як нація", - вважає Вадим Денисенко



Він додає, що законний виїзд за межі країни стосуватиметься лікування військових або відрядження.

"Окремо хочу наголосити: чи мають бути законні способи виїзду (на лікування, в тому числі ПТСР, для військових, особливо тих, які пройшли бойові дії повинні мати право на відпустку за кордоном, відрядження і т.д)? Звичайно так. І це має бути чітко прописано в законодавстві", - зауважує політик.

Після цього у Мережі почалися бурхливі обговорення серед користувачів. Частина людей у коментарях зазначила, що подібні заборони нагадують їм "повернення до "совка" та якесь рабство. Українці вважають, що замість запровадження незрозумілих заборон необхідно подумати, як мотивувати людей залишитися в країні.

Заборона на виїзд за кордон чоловіків під час воєнного стану

Від початку повномасштабної війни в Україні запровадили воєнний стан, на час його дії заборонено виїзд за межі країни чоловікам віком 18-60 років.

Але є винятки для певних категорій: йдеться про непридатних для військової служби, військовозобов'язаних з трьома неповнолітніми дітьми, та осіб, які доглядають людей з інвалідністю.

Що стосується військовозобов'язаних чоловіків, які доглядають родичів з інвалідністю, нещодавно внесли уточнення: не служити можна буде лише у разі, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

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