Пропозиція Сікорського неприпустима: Меджліс кримських татар зробив різку заяву

Меджліс кримськотатарського народу заявив про категоричну неприйнятність пропозиції польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського щодо передавання тимчасово окупованого Росією півострова Крим "під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями".

Про це йдеться у заяві президії Меджлісу кримськотатарського народу, опублікованій головою організації Рефатом Чубаровим у своєму Telegram-каналі у четвер, 19 вересня.

"Сікорський публічно припустив, що задля припинення війни Росії проти України, наша держава має поступитися Кримом. Інакше розцінити слова польського дипломата не представляється можливим. Меджліс кримськотатарського народу вважає подібні заяви неприпустимими та цинічними. Такими, що не відповідають ані національним інтересам України, ані правам та інтересам корінного кримськотатарського народу України", – йдеться у заяві.

У Меджлісі наголосили, що згідно з національним законодавством України та міжнародним правом "законними жителями" Криму є виключно громадяни України та особи, які в законний спосіб оформили своє постійне або тимчасове перебування на українській території, що підтверджується у встановленому українським законодавством порядку.

"Тому будь-які інші спроби встановлення законності проживання людини в українському Криму не потрібні та недоцільні", – наголошується у заяві.

Меджліс кримськотатарського народу зауважив, що будь-які пропозиції щодо припинення війни, досягнення миру, відновлення територіальної цілісності України та порушених прав і свобод її громадян на окупованих територіях має відбуватися на основі національного законодавства нашої держави та міжнародного права.

"Крим – це тимчасово окупована територія України. Тому першим кроком до встановлення миру має бути виведення російських окупаційних військ з території півострова. Обговорення будь-яких питань майбутнього Криму має відбуватися лише за участю та згодою Української держави та корінного кримськотатарського народу", – наголошується у заяві Меджлісу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН "років на 20". На його думку, лише демілітаризація півострова дозволить Україні та Росії домовитись про мир.

Читайте також: