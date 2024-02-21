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Пропозиція Зеленського зустрітися на кордоні з Дудою і Туском: яку відповідь отримали на Банковій

Пропозиція Зеленського зустрітися на кордоні з Дудою і Туском: яку відповідь отримали на Банковій

Польські фермери-протестувальники / Фото: Associated Press

За словами речника президента України, наразі над цим питанням працюють дипломати.

Українські дипломати працюють з польською стороною щодо організації зустрічі з президентом та прем'єром Польщі, який запропонував організувати Володимир Зеленський.

Про це заявив речник президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону.

"Ситуація на кордоні має бути такою, щоб від неї вигравали Україна і Польща, а не Росія. Якщо ситуацію потрібно вирішувати за допомогою термінової незапланованої зустрічі, то президент України готовий це робити. По суті вашого запитання можу сказати, що так. Команди зараз працюють, дипломати працюють і формат визначається. Поки що якихось інших деталей, конкретики зараз не можу надати", – відповів Никифоров.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запросив прем'єра та президента Польщі Дональда Туска та Анджея Дуду, а також представників Єврокомісії прибути на перемовини на кордоні для врегулювання кризи.

19 лютого Зеленський заявив, що "новини з кордону з Польщею мають просто знущальний вигляд".

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