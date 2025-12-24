Пропозиція США щодо Запорізької АЕС: Зеленський сказав, чи досягнуто компромісу

Зеленський / © Володимир Зеленський

Зеленський розповів про питання, щодо якого поки не знайшли компроміс. Йдеться про пункт 12 документу: Запорізька атомна електростанція буде експлуатуватися спільно трьома країнами — Україна, США, РФ.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами.

Як зауважує головнокомандувач, тут потрібно зрозуміти, що відбувається.

«Рускі» вважають, що вони все одно зроблять так, що Запорізька атомна станція буде експлуатуватися ними. Вони її окупували і вони вважають, що ми не можемо, крім міжнародного права і якихось механізмів МАГАТЕ, щось зробити, щоб заборонити їм відновити роботу ЗАЕС. Вони будуть прив’язувати роботу цієї станції до гуманітарного аспекту, до того, що є от люди на тимчасово окупованих територіях, а у людей немає води, немає електрики. Вони говоритимуть, що давайте відновимо дамбу, давайте ми запустимо електрику. І тому партнери кажуть, що хочуть спільний механізм управління цим об’єктом, бо «рускі» все одно вважають, що будуть цей обʼєкт експлуатувати. Американська сторона нам говорить, що це може бути спільний між Україною, США і «рускімі» — тобто коли три сторони отримують дивіденди від цього підприємства», — пояснив лідер держави.

Що отримають Україна і США від цього

На сьогодні США пропонують «33% на 33% на 33%». І американці — як головний менеджер цього спільного підприємства.

«Зрозуміло, що для України це звучить дуже невдало і не зовсім реалістично. Як можна мати спільну комерцію з „рускімі“ після усього?», — зазначив Зеленський.

Компромісна пропозиція України: Запорізька електростанція експлуатується спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна. 50 на 50. Але 50% виробленої електроенергії дається Україні, а ще щодо 50% — США самостійно визначає свій розподіл.

«Ми вважаємо, що це наша станція, наші люди там будуть працювати, і ми з американцями розуміємо, як побудувати спільне управління. Але при цьому ще говориться про те, що йде відновлення станції, це недешевий проєкт.

Відновлення дамби, яка була знищена росіянами, без якої ЗАЕС все одно не може нормально працювати, — це гроші. Треба відновити саму станцію. За обома напрямками потрібні інвестиції.

«Треба демілітаризувати територію станції. Є місто Енергодар, яке зараз окуповане. Тобто багато питань, які треба вирішити, щоб станція могла працювати. Але якщо Америка зможе це вирішити, то такий актив може працювати 50 на 50 з Америкою, і ми про це з ними говоримо. Чи вийде це у них? Чи вони будуть пропонувати і надалі інше? Це вже те, про що ще треба говорити», — розповів Зеленський.

Журналісти запитали, чи США стануть партнером у відновленні дамби. Річ у тім, що вона розташована на тимчасово окупованій території. Щоб її побудувати, треба близько 2 мільярдів євро і треба, щоб хтось вклав ці гроші.

«Рускі» не будуть самі вкладати. Єдине, що їм потрібно — питна вода в Крим. Я вірю, що американці зможуть швидко побудувати дамбу, за рахунок якої буде вода. Але вода буде всюди. Ви ж пам’ятаєте, що й на територіях, які ми контролюємо, також вода пішла. Ми там відновили іншими шляхами. Важливо, що вода потрібна також для того, щоб атомна станція працювала. Про станцію було, приблизно, годин 15 розмов. Це все дуже складні речі», — пояснив президент.

Яким чином буде формуватися менеджмент на ЗАЕС

Може бути українська команда і американський топменеджмент — і я в це вірю, тому що підприємство українсько-американське — це нормально, ми партнери у цьому.

«Якщо ще з „рускімі“, то це трішечки таке, що в нас було до війни. І багато в нас таких було підприємств там, де українці з „рускімі“, а потім зрозуміло чим все закінчується. Я не розумію, як це може бути, це дуже складно, — ми вороги. Складно з ними мати щось спільне на майбутнє», — наголосив глава держави.

Каховська дамба та гідроелектростанція, яка необхідна для безпечної та нормальної роботи Запорізької атомної станції, може бути відтворена як спільний регіональний проєкт процвітання з аналогічною операційною структурою.

«Але вважаємо, що для цього, щоб це все відбулось та функціонувало безпечно, — Запорізька атомна електростанція, місто Енергодар, також Каховська гідроелектростанція мають бути демілітаризовані, бо зараз там — російські війська і війна, немає необхідної безпеки», — пояснив український лідер.

Зеленський вважає, що з Енергодара мають вийти російські війська.

«Якщо там є частка України, в тому чи іншому вигляді, там не може бути присутності „руськіх“ військ. Питання болюче, і на нього згоди немає. Поки що», — завершив президент.

Раніше Зеленський прокоментував питання виборів в Україні.

«Україна може провести вибори і зробити це в інтересах України як демократичної країни. Не має бути жодних сумнівів у партнерів в Україні — тим більше з питання виборів. Тому ми ставимось до цього відповідально. Я не хочу чіплятися за посаду, я це говорив», — наголосив президент.