Пропрацював лише 2 місяці: у Лондоні помер 40-річний заробітчанин з України

Пропрацював лише 2 місяці: у Лондоні помер 40-річний заробітчанин з України

Зараз родина загиблого та українська діаспора у Великій Британії збирають кошти, щоб доправити його тіло на Батьківщину.

У Великій Британії у Лондоні помер 40-річний українець з Бучача. Віктор Антонов приїхав на заробітки 2 місяці тому, і у нього стався серцевий напад, в результаті якого він помер.

Про це повідомляють у групі Англія UA у фейсбук.

"В понеділок 16 січня 2022 року перестало битись серце Віктора, якому було всього 40. Він перебував в Лондоні лише два місяці, приїхав сюди з надією допомогти своїй сім’ї фінансово, яка залишилась в Україні в місті Бучач Тернопільської області. Щоб відправити тіло померлого потрібно назбирати суму в розмірі £3700", - повідомила дописувачка Уляна Ваврик. .

Рідні померлого звернулися до усіх небайдужих з проханням допомогти зібрати кошти, щоб доправити його тіло в Україну.

Нагадаємо, що Польщі на вулиці ледь не померла 41-річна українка, її реанімували правоохоронці.

Читайте також: