Рух на пункті "Шегині-Медика": що слід врахувати подорожувальникам

© Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Реклама

З понеділка, 15 червня, на пункті пропуску «Шегині–Медика» можливі затримки в оформленні автобусів через початок ремонтних робіт на польській стороні. Орієнтовно пропускна спроможність може знизитися до близько 8 автобусів за 12 годин.

Про це повідомляє «Суспільне».

Як повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, роботи проводитимуть на смугах руху для автобусів на в’їзд до Польщі та виїзд з України. При цьому автобусне сполучення не зупинятимуть, однак час очікування може зрости.

Реклама

«У зв’язку з цим прогнозується зниження загальної пропускної спроможності автобусного напрямку», — йдеться у повідомленні.

Прикордонники закликають мандрівників враховувати ситуацію під час планування поїздок і за можливості обирати інші менш завантажені пункти пропуску.

Раніше пункт пропуску «Шегині–Медика» на кордоні з Польщею не закриватимуть для автобусів, попри заплановані ремонтні роботи на польській стороні. Після перемовин Україна та Польща домовилися зберегти рух. Як відомо, раніше розглядалося повне закриття пункту на тривалий період, але сторони досягли компромісу.

Новини партнерів