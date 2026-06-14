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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Рух на пункті "Шегині-Медика": що слід врахувати подорожувальникам

Подорожувальникам до Польщі слід враховувати можливі затримки на кордоні «Шегині–Медика».

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Рух на пункті "Шегині-Медика": що слід врахувати подорожувальникам

© Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

З понеділка, 15 червня, на пункті пропуску «Шегині–Медика» можливі затримки в оформленні автобусів через початок ремонтних робіт на польській стороні. Орієнтовно пропускна спроможність може знизитися до близько 8 автобусів за 12 годин.

Про це повідомляє «Суспільне».

Як повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, роботи проводитимуть на смугах руху для автобусів на в’їзд до Польщі та виїзд з України. При цьому автобусне сполучення не зупинятимуть, однак час очікування може зрости.

«У зв’язку з цим прогнозується зниження загальної пропускної спроможності автобусного напрямку», — йдеться у повідомленні.

Прикордонники закликають мандрівників враховувати ситуацію під час планування поїздок і за можливості обирати інші менш завантажені пункти пропуску.

Раніше пункт пропуску «Шегині–Медика» на кордоні з Польщею не закриватимуть для автобусів, попри заплановані ремонтні роботи на польській стороні. Після перемовин Україна та Польща домовилися зберегти рух. Як відомо, раніше розглядалося повне закриття пункту на тривалий період, але сторони досягли компромісу.

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Кількість переглядів
119
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