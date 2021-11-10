"Прораховано ймовірні напрямки": у МВС розповіли, як Україна готується до можливого штурму кордону з Білоруссю

"Прораховано ймовірні напрямки": у МВС розповіли, як Україна готується до можливого штурму кордону з Білоруссю

Україна зміцнює кордон з Білоруссю технікою, військовими та безпілотниками.

Україна зміцнює кордон із Білоруссю та готова до провокацій на тлі загострення ситуації на польському кордону. До ділянки українсько-білоруського кордону стягують додаткову техніку, прикордонників та безпілотники.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в коментарі РБК-Україна.

Він запевнив, що Україна наразі повністю контролює ситуацію на своєму кордоні з Білоруссю. Він пояснив, що заходи щодо інженерного облаштування українсько-білоруського кордону тривають задля стримування потоку мігрантів, у разі потреби.

"Органи охорони державного кордону України посиляться особовим складом, технікою та спеціальними засобами, у тому числі безпілотниками та службовими собаками", – заявив Єнін.

Він додав, що Білорусь має усвідомлювати, що кордони вже підготовлені до провокацій.

"Вже прораховано ймовірні напрямки, якими можуть дістатися до України мігранти", – сказав заступник міністра внутрішніх справ.

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