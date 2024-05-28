Прорив армії РФ на Харківщині: в ДБР розповіли деталі розслідування

Наразі Державне бюро розслідувань вивчає, чи можна було б уникнути прориву російських окупантів під час їх наступу на Харківщину понад два тижні тому.

Про це повідомила речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону.

"З одного боку ми говоримо про самовільне залишення поля бою, з іншого - про недбале ставлення до військової служби. Під час проведення слідчих дій, опитування і проведення експертиз з'ясовуються і ці обставини. Зокрема, чому не було належних фортифікаційних споруд", - наголосила вона.

Сап'ян наголосила, що 10 травня армія РФ прорвала перший ешелон оборони та захопили декілька населених пунктів вздовж лінії кордону з Росією. Крім того, загарбники завдали втрат ЗСУ та мирному населенню.

Наразі ДБР разом з Генштабом, СБУ, а також підрозділами "Харків" та "Хортиця" з'ясовують обставини. За словами представниці бюро, усі події відновлюються похвилинно. Зокрема, були відкриті кримінальні провадження за попередніми кваліфікаціями щодо самовільного залишення поля бою та недбалого ставлення до військової служби.

Вже після з'ясування усіх обставин буде відомо, чи могли Сили оборони уникнути ворожого прориву та хто повинен нести за це відповідальність.

Нагадаємо, розпочавши наступ на Харківщину 10 травня, російські війська протягом тижня захопили до 10 населених пунктів, змігши за цей час просунутися на відстань до 10 км.

Командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський заявив, що 125 окрема бригада ТРО нібито покинула позиції. Також він звинуватив керівництво у відсутності потужних фортифікаційних укріплень, які мали стримати наступ ворога.

Згодом ДБР порушило кримінальну справу проти 28 командирів через прорив РФ на Харківщині. У справах фігурують прізвища командувача оперативно-тактичного угруповання, командира бригади, командирів батальйонів та рот.

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