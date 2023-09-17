Прорив блокади РФ: до порту України увійшло друге цивільне судно тимчасовим коридором

До порту "Чорноморськ", що на Одещині, 16 вересня, близько 22:00, увійшов суховантаж Resilient Africa під прапором Палау, ставши другим цивільним судном, яке прибуло поза рамками "зернового" коридору.

Про це свідчать дані сайту MarineTraffic.

За даними Адміністрації морських портів України, балкери Aroyat і Resilient Africa 16 вересня були відшвартовані біля причалів у порту "Чорноморськ" під завантаження майже 20 тис. тонн пшениці. Після завантаження, українську агропродукцію буде доставлено до країн Африки та Азії.

Нагадаємо, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомляв, що після використання тимчасового коридору для виходу заблокованих суден з портів Одеси, "Чорноморська" та "Південного" два балкери Resilient Africa та Aroyat підтвердили готовність скористатися маршрутом. Балкери йдуть під прапором Палау, їхні екіпажі складаються з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.

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