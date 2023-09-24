Прорив блокади у Чорному морі: друге судно з українським зерном прибуло до Туреччини

До Туреччини прибув балкер Aroyat, завантажений 17 600 тоннами українського зерна. Це друге судно, яке пройшло тимчасовим коридором через Чорне море.

За даними Marine Traffic, Aroyat вже пройшов Босфор і прямує до Єгипту.

Вийшов цей балкер із порту "Чорноморськ" 22 вересня.

Нагадаємо:

Як повідомляли у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, від серпня тимчасовим коридором скористались п’ять суден. Спочатку українські порти залишили кораблі, заблоковані там з 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ.

21 вересня цим коридором уперше скористалося іноземне вантажне судно — Resilient Africa. Турецький корабель успішно зайшов до Чорного моря та повернувся до протоки Босфор. Він вивіз 3 тисячі тонн українського зерна.

22 вересня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що коридором прямують три балкери — Azara, Ying Hao 01 та Eneida. Вони мають вивезти з українських портів понад 127 тисяч тонн агропродукції та залізної руди.

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