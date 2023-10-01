Прорив блокади у Чорному морі: у портах біля Одеси відновився жвавий рух суден

Три балкери вийшли з портів Чорноморськ та Південий, а 5 нових суден прямують на завантаження.

Морські порти Південний та Чорноморськ в Одеській області відновили активну роботу. Тут знову приймають та відправляють вантажні судна, зокрема, з агропродукцією.

Про це у неділю, 1 жовтня, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Наприкінці вересня порт Південний прийняв під завантаження перші два судна – Ying Hao 01 і Azara. У порту Чорноморськ очікував на завантаження балкер Eneida. Сьогодні усі три судна (під прапорами Ліберії та Палау) вийшли з портів, експортуючи понад 127 тис української агропродукції та залізної руди.

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Тим часом 5 нових суден прямують до портів на завантаження. Йдеться про кораблі Olga, Ida, Danny Boy, Forza Doria, New Legacy. Вони мають забрати майже 120 000 тонн української агропродукції до країн Африки та Європи.

Як відомо, після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи було створено додатковий маршрут руху вантажних суден з України, який вестиме до територіальних вод і виключної морської економічної зони Румунії, яка є однією з країн НАТО.

Нагадаємо, після виходу із "зернової угоди" у середині липня Росія завдала 118 ударів по українських портах. Окупанти пошкодили або знищили третину портової інфраструктури.

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