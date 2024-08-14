"Прорив" до Курської області: яку територію контролюють ЗСУ

Внаслідок операції в Курській області РФ українські військові взяли під контроль понад 40 населених пунктів.

Про це йдеться звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що послалися на інформацію президента Володимира Зеленського, що внаслідок операції ЗСУ взяли під контроль 74 населені пункти в Курській області. Втім, за даними моніторингу ISW геолокаційних відеоматеріалів, станом на 13 серпня українські війська контролювали приблизно 41 населений пункт.

Розбіжність у даних в ISW пояснили тим, що в російській області багато надзвичайно малих населених пунктів, а також таких, що не були враховані у підрахунку. Втім, навіть такі розбіжності не спростовують офіційні повідомлення України, а скоріше "є наслідком невід'ємних обмежень методології Інституту, що базується на відкритих джерелах, і прагненням використовувати лише загальнодоступну інформацію".

"Інститут вивчення війни не вважає, що українські сили контролюють усю територію в межах максимального обсягу заявлених просувань ЗСУ відповідно до визначення "контролю", що використовує ISW", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович оцінив, чи вдасться армії РФ вибити ЗСУ. З його слів, російська армія втратила багато військової техніки та особового складу. Наразі збройні сили РФ не в змозі вибити визвольні війська зі своєї території.

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