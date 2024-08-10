"Прорив" до Курської області: яку територію контролюють ЗСУ і коли РФ може повернути її

Раптовий "прорив" українських військ углиб території РФ у Курській області став серйозним викликом для президента-диктатора Володимира Путіна та його влади, а повернення втрачених територій під контроль Кремля може тривати рік.

Про це йдеться у статті The Washington Post.

Автори матеріалу пишуть, що атака на Курську область застала зненацька російську оборону, яка була слабо укомплектована та, схоже, нічого не знала про підготовку українських сил.

"Це провал всієї системи розвідки, і оскільки Путін несе за це відповідальність, то зрозуміло, що це удар по Путіну", - заявляє політичний аналітик Сергій Марков.

Зазначається, що Збройні сили України зайняли вже понад 20 прикордонних російських сіл і частково щонайменше одне місто, а тепер просуваються до Курської АЕС. Автори статті зауважують, що в українських бригад буде час окопатися на укріплених позиціях. Це потенційно дасть Києву потужний козир у разі майбутнього припинення вогню або мирних переговорів.

Успіхи Києва піднімають сильно б'ють по репутації російської влади і військових. Якщо армія РФ буде наступати з тією ж швидкістю, що і на інших напрямках, то окупантам знадобиться рік, щоб відбити втрачені території в Курській області.

"Українські сили явно просунулися досить далеко в Курській області, але скільки території вони контролюють або насправді мають намір контролювати, залишається невідомим", - висловився старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман.

Деякі російські аналітики також висловлюють побоювання, що відвоювання захопленої території може тривати чимало часу, якщо повномасштабний контрнаступ російських підкріплень затягнеться.

Журналісти WP також наголошують, що успішна операція в Росії, яка розпочалася після понад двох років бойових дій майже виключно на території України, мала психологічне значення, бо підіймає бойовий дух не лише українських військ, а й цивільного населення. Що більше - "прорив" демонструє слабкість та неефективність армії РФ.

Нагадаємо, у CNN назвали можливу мету України під час "рейду" до Курської області. Автори статті "Чому українські генерали могли ризикнути вторгненням до Росії" вважають операцію на території РФ – "ризикованою грою".

Тим часом в ISW оцінили, чим "прорив" обернеться для "фюрера" Володимира Путіна. Кремль намагатиметься повернути російську територію в Курській області, яку захопили українські війська, і припинити українську активність углиб Росії.

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